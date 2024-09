Stand: 19.09.2024 15:06 Uhr Trotz Insolvenz: Klavierbauer Grotrian-Steinweg macht weiter

Trotz der Insolvenz des traditionsreichen Klavierbauers Grotrian-Steinweg soll der Geschäftsbetrieb fortgesetzt werden. Ziel sei, den Standort in Braunschweig zu erhalten, teilte der vorläufige Insolvenzverwalter Christian Hausherr mit. Dazu solle eine tragfähige Zukunftslösung samt Personalkonzept erarbeitet werden, um den Fortbestand des Unternehmens und die Arbeitsplätze in Braunschweig zu sichern. Grotrian-Steinweg sei wegen der schwierigen Marktbedingungen der vergangenen Jahre in eine wirtschaftliche Schieflage geraten. Das gilt laut der Gewerkschaft IG Metall für die gesamte Branche: Demnach brach die Nachfrage nach Klavieren nach einem kurzzeitigen Boom während der Corona-Pandemie weltweit ein.

