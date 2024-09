Stand: 19.09.2024 14:00 Uhr Tuning-Szene im Visier: Polizei kontrolliert in Einbeck

Die Polizei hat in Einbeck (Landkreis Northeim) und Umgebung gezielt Kontrollen in der Autotuning-Szene durchgeführt. Dabei wurden den Angaben zufolge am Mittwoch 80 Fahrzeuge überprüft. Einige Autos wurden demnach extra auf eine Hebebühne gefahren. Insgesamt stellten die Beamten 17 Verkehrsordnungswidrigkeiten fest. In vier Fällen war die Betriebserlaubnis erloschen. Neben den Ordnungswidrigkeiten wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Bei den Kontrollen wurde die Einbecker Polizei von den Polizeiinspektionen Northeim, Göttingen und Hameln-Pyrmont/Holzminden, dem Polizeikommissariat Uslar und der Zentralen Polizeidirektion unterstützt.

