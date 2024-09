Stand: 19.09.2024 09:08 Uhr Ohne uns: Hannover-96-Fans boykottieren Derby in Braunschweig

Fans von Hannover 96 boykottieren das kommende Derby in Braunschweig. Der Eingriff der Politik in die Fankultur werde nicht akzeptiert und mitgegangen, heißt es von Fanvertretern. Hintergrund sind die verschärften Maßnahmen im Braunschweiger Stadion, die auf Druck von Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD) ergriffen wurden. Der Gästeblock darf nur etwa zur Hälfte gefüllt werden. Auch Fanmaterialien wurden verboten. In der vergangenen Saison hatte es beim Niedersachsens-Derby durch den Einsatz von Pyrotechnik und durch Vandalismus mehrere Verletzte gegeben.

