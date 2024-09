Stand: 19.09.2024 20:26 Uhr Mit Handy und Martinshorn: Polizei spürt verirrten Urlauber auf

Die Polizei im Landkreis Celle hat einem 81-jährigen Urlauber aus Baden-Württemberg geholfen, der sich auf einer Radtour bei Winsen an der Aller im Wald verirrt hatte. Der Senior habe ursprünglich mit seinem Fahrrad von Wolthausen nach Feuerschützenbostel fahren wollen, aber die Orientierung verloren, teilte die Polizei mit. Er habe dann den Notruf gewählt. Allerdings rief der Mann laut Polizei von einem sehr alten Handy aus an und konnte daher nicht geortet werden. Die Beamten griffen deshalb zu einem Trick: Zwei Streifenwagen fuhren in die grobe Richtung des Gesuchten und schalteten immer wieder das Martinshorn ein. Der 81-Jährige blieb am Telefon und konnte die Polizisten schließlich nach rund zwei Stunden zu sich navigieren.

