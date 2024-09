Brand in Bremen: Mutter und Kinder starben wohl wegen heißem Fön Stand: 19.09.2024 16:01 Uhr Eine Mutter und zwei Kinder waren vergangene bei einem Brand in Bremen-Osterholz gestorben. Der Vater hatte offenbar Löschversuche unternommen und wurde schwer verletzt. Brandursache war laut Ermittlern ein Fön.

Die Polizei spricht in einer Mitteilung am Donnerstag von einer "Verkettung unglücklicher Umstände". Mit hoher Wahrscheinlichkeit wurde das Feuer in der Wohnung im Bremer Ortsteil Ellener Feld durch einen Fön entfacht. Das Gerät soll über längere Zeit eingeschaltet gewesen sein. Der noch heiße Fön wurde dann im Kinderzimmer auf ein Stofftier gelegt, das sich dadurch entzündete, hieß es. Der entstandene Schwelbrand habe sich dann schnell im Zimmer verbreitet.

Vater hatte versucht Feuer zu löschen

Um kurz vor 3 Uhr war in der Nacht zu Samstag der Notruf eingegangen, wie die Feuerwehr zuvor mitgeteilt hatte. Als Einsatzkräfte an der Wohnung eintrafen, befand sich der Vater vor dem Gebäude. Er hatte laut Feuerwehr offenbar versucht, das Feuer zu löschen. Seine Familie war noch in der brennenden Wohnung.

Frau und Kinder tot: Reanimationsversuche bleiben erfolglos

Atemschutzstrupps der Feuerwehr hätten die Wohnung betreten und die 35-jährige Frau und ihre beiden Kinder im Alter von drei und sechs Jahren leblos im Kinderzimmer entdeckt, hieß es weiter. Die Reanimationsversuche im Freien blieben erfolglos. Eine genaue Todesursache liegt nach Angaben eines Polizeisprechers bisher noch nicht vor. Der 36-jährige Familienvater war nach dem Brand schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden.

