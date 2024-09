Stand: 19.09.2024 13:48 Uhr Nordhorn: Polizei sucht Unbekannten mit Zivilcourage

Nach einer Attacke in Nordhorn am 7. September sucht die Polizei nach Zeugen und einem Unbekannten. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war ein 31-Jähriger an einer Ampel aus seinem Auto ausgestiegen und hatte zunächst auf das Auto vor ihm eingeschlagen. Demnach ging er dann auf den 55-jährigen Beifahrer des los und versuchte ihn zu schlagen. Die 28-jährige Fahrerin des Wagens ging dazwischen, aber der 31-Jährige stieß sie zur Seite. Dabei habe sich die Fahrerin leicht verletzt. Ein bislang unbekannter, etwa 30-jähriger Verkehrsteilnehmer ging ebenfalls dazwischen und konnte den 31-Jährigen davon abhalten, weiter zuzuschlagen, so die Polizei. Anschließend stieg er wieder in seinen dunklen Mercedes und fuhr davon. Die Polizei sucht nun nach dem Mann. Zeugen können sich unter der Telefonnummer (05921) 30 90 melden.

