Stand: 19.09.2024 19:59 Uhr Getränkemarkt-Kunden mit Messer bedroht - Verdächtiger in Haft

Einsatzkräfte haben am Donnerstag einen 32-Jährigen festgenommen, der im Verdacht steht, Ende vergangener Woche in Rinteln (Landkreis Schaumburg) mehrere Menschen mit einem Messer bedroht zu haben. Ein Richter ordnete Untersuchungshaft an. Laut Polizei muss sich der Rintelner unter anderem wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung verantworten. Er soll mehrere mehrere Kundinnen und Kunden eines Getränkemarktes und auch Polizisten bedroht haben. Zuvor soll er auch einen Radfahrer verfolgt haben. Der Tatverdächtige war laut Polizei am vergangenen Freitag wegen seines psychischen Ausnahmezustands in eine Fachklinik gebracht worden. Einen Tag später sei er aber wieder entlassen worden. Zeugen oder weitere Menschen, die bedroht wurden, sollen sich weiterhin bei der Polizei Rinteln unter der Telefonnummer (05751) 964 60 melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min