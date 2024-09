Stand: 19.09.2024 19:36 Uhr Mann stirbt bei Wohnungsbrand in Isernhagen

Rettungskräfte haben nach einem Brand in einer Wohnung in Isernhagen (Region Hannover) eine leblose Person entdeckt. Die Kriminalpolizei habe Ermittlungen zur Identität des Mannes sowie zur Brandursache aufgenommen, sagte ein Polizeisprecher. Seinen Angaben nach war das Feuer am Donnerstagnachmittag in der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Zeugen waren durch den Alarm eines Rauchmelders und Brandgeruch aufmerksam geworden und hatten die Feuerwehr gerufen. Der leblose Mann sei von den Einsatzkräften aus der Wohnung geholt worden und - trotz sofortiger Wiederbelebungsversuche - noch vor Ort verstorben, so der Sprecher. Die Identität des Mannes ist noch unklar. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf rund 200.000 Euro.

