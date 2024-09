VW-Krise: Sind 30.000 Jobs in Deutschland in Gefahr? Stand: 19.09.2024 16:22 Uhr In den deutschen Volkswagen-Werken könnten mittelfristig 30.000 Stellen wegfallen. Das schreibt das "Manager Magazin" und beruft sich auf Insider. Volkswagen weist das zurück.

"Diese Zahl können wir nicht bestätigen", teilte der Wolfsburger Autobauer auf Anfrage des NDR Niedersachsen mit. Tatsächlich müsse Volkswagen an seinen deutschen Standorten sparen. Wie Kosten reduziert werden können, das sei aber Teil der anstehenden Gespräche mit den Arbeitnehmern, hieß es weiter. Auch der VW-Betriebsrat reagierte am Donnerstag prompt: Die Zahl entbehre jeglicher Grundlage, teilte die Arbeitnehmervertretung in Wolfsburg mit.

VW-Sparkurs: Job- und Investitionsabbau?

Das "Manager Magazin" beruft sich bei seiner Recherche auf Aussagen von "Hardlinern im Konzern". Diese gingen davon aus, dass mittelfristig von den aktuell etwa 130.000 Stellen in Deutschland bis zu 30.000 Arbeitsplätze wegfallen müssten. Gleichzeitig müssten mittelfristig Investitionen um rund 20 Milliarden Euro gekürzt werden. Das habe auch Konzernchef Oliver Blume im kleinen Kreis langfristig als realistisch erachtet, schreibt das Blatt.

Verhandlungen mit IG Metall starten nächste Woche

Der Konzern hat in der Kernmarke VW Pkw mit hohen Kosten zu kämpfen. In der vergangenen Woche kündigte der Autobauer die seit Jahrzehnten geltende Beschäftigungssicherung mit den Gewerkschaften auf. AuchWerksschließungen sind im Gespräch. Am 25. September starten die Verhandlungen mit der IG Metall.

