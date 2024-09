Stand: 19.09.2024 14:46 Uhr Bagger durchtrennt Kabel: S-Bahn in Hannover steht zeitweise still

Nachdem es bei der S-Bahn Hannover am Donnerstagmittag zu Problemen kam, ist die betroffene Strecke nun wieder in Betrieb. Die Strecke der S5 und S51 war am Mittag zwischen Weetzen und Springe gesperrt. Ein Stellwerk war dort ohne Strom, nachdem ein Bagger bei Bennigsen ein Stromkabel durchtrennt hatte, so der Betreiber Transdev. Nach gut einer halben Stunde war das Problem behoben. Der Verkehr läuft nun wieder planmäßig. Transdev weißt jedoch darauf hin, dass es noch zu einzelnen Verspätungen kommen kann.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 19.09.2024 | 13:30 Uhr