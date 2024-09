Stand: 19.09.2024 13:14 Uhr Aus dem Auto: Softair-Schüsse auf Jugendliche in Oldenburg

In Oldenburg hat am Mittwochabend ein 20-Jähriger mit einer Softair-Waffe aus einem fahrenden Auto heraus auf zwei Jugendliche geschossen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde dabei ein 16-Jähriger an der Hand getroffen. Er sei dabei nicht verletzt worden. Zeugen hatten den Vorfall beobachtet und den Notruf gewählt. Die beiden Opfer konnten sich das Kennzeichen des Wagens merken. Nach kurzer Fahndung konnte die Polizei schon das passende Auto ausfindig machen. Von den vier Insassen gestand ein 20-Jähriger die Tat. Die Polizei ermittelt gegen ihn wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung.

