"Disney Treasure": Schiff der Meyer Werft hat Eemshaven erreicht Stand: 19.09.2024 11:00 Uhr Nach der Ems-Überführung und erster Fahrt auf der Nordsee hat das Kreuzfahrtschiff "Disney Treasure" im niederländischen Eemshaven angelegt. Den Start an der Meyer Werft in Papenburg begleiteten viele Schiffsbegeisterte.

Von Eemshaven aus soll die "Disney Treasure" laut Werft Probefahrten in den Skagerak bei Norwegen machen. Zudem sind letzte Innenarbeiten auf dem 340 Meter langen Luxusliner geplant. Im Oktober soll er an die Reederei Disney Cruise Line übergeben werden, die im Dezember die Jungfernfahrt von den USA in die Karibik angesetzt hat.

Schaulustige beobachten Ems-Überführung

Die Überführung von der Werft zur Nordsee hatten am Mittwoch zahlreiche Schaulustige in Papenburg und anderenorts entlang der Ems beobachtet. Zwei Schlepper zogen die "Disney Treasure" über den 40 Kilometer langen Ems-Abschnitt.

Aufstauen der Ems sorgt für Kritik bei Umweltschützern

Für die Überführung eines Kreuzfahrtschiffes muss die Ems aufgestaut werden. Dafür veranlasst der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) eine Sperrung des Emssperrwerks. Seit Jahren kritisieren Umweltschützerinnen und Umweltschützer das Aufstauen der Ems als Gefahr für die Tierwelt.

"Disney Treasure" wird mit Flüssigerdgas betrieben

Die "Disney Treasure" ist 341 Meter lang, 39 Meter breit und 15 Decks hoch. Das Schiff hat Platz für 4.000 Passagiere. An Bord gibt es Casinos, ein Theater, mehrere Kinos und Restaurants. Ein Highlight dürfte die sogenannte Aqua-Mouse sein: eine Wasser-Achterbahn-Rutsche im Schlauchboot. Betrieben wird das Kreuzfahrtschiff, das ausschließlich für den amerikanischen Markt bestimmt ist, mit Flüssigerdgas.

