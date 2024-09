Toter mit Stichverletzungen auf Friedhof entdeckt Stand: 19.09.2024 13:12 Uhr In Bremen ist erneut ein Mann mutmaßlich gewaltsam getötet worden. Nach Angaben eines Polizeisprechers wurde am Donnerstagmorgen die Leiche eines 40-Jährigen auf einem Friedhof im Stadtteil Walle entdeckt.

Zeugen hatten zuvor eine blutverschmierte Person auf dem Gelände in der Friedhofstraße gemeldet. Die Einsatzkräfte konnten vor Ort nur noch den Tod des Mannes feststellen. Laut dem Sprecher hatte er mehrere Stichverletzungen. Der Tatort wurde weiträumig abgesperrt. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet.

Ermittler bitten Zeugen um Hinweise

Das Opfer war zuletzt am Mittwoch um 20.30 Uhr in der Jadestraße lebend gesehen worden. Zu diesem Zeitpunkt soll der 40-Jährige eine graue Cordhose, eine rote Jacke mit blauem Futter sowie einen hellen Strickpullover und schwarze Latschen getragen haben. Hinweise von Zeugen nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer (0421) 362 38 88 entgegen. Erst am Mittwoch war in einer Kleingartenanlage in Bremen-Huchting ein 21-Jähriger erstochen worden.

