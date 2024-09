Huntebrücke bei Elsfleth: Neubau könnte Ende 2027 fertig sein Stand: 19.09.2024 14:59 Uhr Die Deutsche Bahn (DB) hat einen möglichen Termin für die Inbetriebnahme der neuen Huntebrücke bei Elsfleth (Landkreis Wesermarsch) bekanntgegeben. Der Neubau könnte schneller als bisher angenommen starten.

Ziel sei es, der Brücke Ende 2027 oder Anfang 2028 in Betrieb zu nehmen, so die DB. Um Zeit und Ressourcen zu sparen, soll eine Art Duplikat der derzeit im Bau befindlichen Friesenbrücke bei Weener (Landkreis Leer) entstehen. Weil die Pläne vorliegen, entfalle eine langjährige Entwicklungsarbeit, sagte ein Bahnsprecher. Noch im Herbst will die Bahn den entsprechenden Antrag beim Eisenbahn-Bundesamt einreichen.

Videos 2 Min Neue Hilfsbrücke über der Hunte eingehoben Es ist bereits die zweite Ersatzbrücke, die in Elsfleth installiert wird - die Erste wurde von einem Tankschiff gerammt. (16.08.2024) 2 Min

Neue Huntebrücke bei Elsfleth soll höher als alte sein

Im Februar hatte ein Schiff die Brücke gerammt und beschädigt. Rund fünf Monate später, im Juli, rammte ein weiteres Schiff die dort errichtete Behelfsbrücke. Seit Ende August ist diese für den Zugverkehr wieder freigegeben. Die provisorische Brücke lässt sich nicht öffnen, deshalb können nur flache Binnenschiffe unter ihr hindurchfahren. Die neue Brücke soll knapp zwei Meter höher sein als das alte Bauwerk und dadurch weniger oft für Schiffe geöffnet werden müssen, wie die Bahn mitteilte. Zudem will die Bahn die Fahrrinne verbreitern lassen. Die geplante Bahntrasse soll leicht versetzt zur aktuellen Behelfsbrücke verlaufen. Der Bahnverkehr könne so parallel zu den Arbeiten weiterlaufen, so die Bahn.

