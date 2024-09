Stand: 19.09.2024 18:18 Uhr Cuxhaven: Ehemalige Kaserne wird keine Flüchtlingsunterkunft

In der ehemaligen Hinrich-Wilhelm-Kopf-Kaserne in Cuxhavensoll nun doch keine Flüchtlingsunterkunft entstehen. Das hat die Stadt Cuxhaven mitgeteilt. Demnach hat die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, der die Liegenschaft gehört, ihre Pläne geändert. Das Gelände soll künftig als Fläche für Biodiversität und erneuerbare Energien genutzt werden, hieß es. Die Kasernengebäude sollen abgerissen werden, hieß es vom niedersächsischen Innenministerium. Ursprünglich hatte das Land Niedersachsen in Cuxhaven eine Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete vorgesehen, mit Platz für etwa 600 Menschen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 19.09.2024 | 15:00 Uhr