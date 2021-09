Stand: 15.09.2021 14:06 Uhr Stichwahl in Braunschweig: Haller gegen Kornblum

Wie die Stadt am Sonntagabend im Internet mitteilte, erhielt SPD-Kandidat Thorsten Kornblum nach vorläufigem Ergebnis 38,4 Prozent der Stimmen. Danach folgten Kaspar Haller (CDU) mit 26,7 Prozent und Tatjana Schneider (Grüne) mit 22,8 Prozent der Stimmen. Da keiner der insgesamt acht Kandidierenden mehr als die Hälfte der Stimmen bekam, wird es eine Stichwahl zwischen Kornblum und Haller geben. Amtsinhaber Ulrich Markurth (SPD) hat den Posten seit sieben Jahren inne und stellte sich nicht mehr zur Wahl. Bei der OB-Wahl in Niedersachsens zweitgrößter Stadt waren 197.727 Menschen wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung lag bei 55,4 Prozent. Alle aktuellen Ergebnisse und Nachrichten zur Kommunalwahl 2021 in Niedersachsen finden Sie hier.

VIDEO: Braunschweig: OB-Wahl geht in die zweite Runde (3 Min)

