NDR Wahlhearing zur Kommunalwahl in Göttingen Stand: 26.08.2021 16:55 Uhr Bei den Kommunalwahlen geht es um das, was direkt vor Ihrer Haustür passiert und Sie bewegt. Deshalb sprechen wir bei den NDR Wahlhearings vor Ort mit den Menschen, die sich für Sie einsetzen wollen.

Damit Sie wissen, welche Ideen und Ziele die verschiedenen Kandidaten haben, für die Sie sich bei den Kommunalwahlen entscheiden können, organisiert NDR Niedersachsen in der Zeit bis zum 12. September regelmäßig Wahlhearings vor Ort. Der Auftakt findet heute in Göttingen statt. Zu Gast sind drei Kandidat*innen, die bei der Oberbürgermeisterwahl kandidieren: Petra Broistedt (SPD), Ehsan Kangarani (CDU) und Doreen Fragel (parteilos, Kandidatin der Grünen). Die Auswahl der Kandidat*innen erfolgte nach dem juristischen Prinzip der abgestuften Chancengleichheit. Moderiert wird das Wahlhearing von NDR Moderatorin Christina von Saß und "Göttinger Tageblatt"-Chefredakteur Frerk Schenker.

Finanzen: Das große Thema in Göttingen

Schwerpunkt des Wahlhearings wird das Thema "Finanzen" sein. Es ist ein großes Thema in Göttingen, denn durch den Lockdown im Frühjahr gab es weniger Einnahmen und gleichzeitig steigende Kosten. Dazu kommt, dass die Stadt ohnehin viele Baustellen hat: Schulen warten seit Jahren auf eine Grundsanierung und werden immer wieder vertröstet. Die Sanierung der Stadthalle läuft, das Projekt wird aber viel teuer, als geplant. Außerdem hat die Stadt bei der Planung die Entwässerung vergessen und die Parksituation nicht von Anfang an mitgedacht. Die beiden Theater sind marode, die Sanierung des städtischen Museums geht seit Jahren nicht voran. Außerdem fehlt bezahlbarer Wohnraum. Doch wo soll gebaut werden, wenn es nur wenige Flächen im Stadtgebiet gibt? Welche Ideen haben die Kandidat*innen? Wo sollte gespart, wo investiert werden? Und wie würden sie nach der Wahl mit den großen privaten Mietkomplexen umgehen, in denen vor allem Menschen mit Migrationshintergrund unter unwürdigen Bedingungen leben? Über diese Fragen sprechen Christina von Saß und Frerk Schenker mit den Kandidat*innen beim Wahlhearing in Göttingen.

Die weiteren Termine der Wahlhearings

30. August - Osnabrück

Moderation: Jan StarkebaumLive-Stream ab 16 Uhr auf NDR.deAb 19.05 Uhr im Radio bei NDR 1 Niedersachsen

1. September - Lüneburg

Moderation: Jan Starkebaum und "Landeszeitung"-Chefredakteur Marc RathLive-Stream ab 16 Uhr auf NDR.deAb 19.05 Uhr im Radio bei NDR 1 Niedersachsen

3. September - Oldenburg

Moderation: Jan StarkebaumLive-Stream ab 16 Uhr auf NDR.deAb 19.05 Uhr im Radio bei NDR 1 Niedersachsen

6. September - Braunschweig

Moderation: Christina von Saß und "Braunschweiger Zeitung"-Chefredakteur Christian KloseLive-Stream ab 16 Uhr auf NDR.deAb 19.05 Uhr im Radio bei NDR 1 Niedersachsen

8. September - Hannover

Moderation: Christina von Saß und HAZ-Chefredakteur Hendrik BrandtLive-Stream ab 17 Uhr auf NDR.deAb 19.05 Uhr im Radio bei NDR 1 Niedersachsen

Die Fernsehsendungen Niedersachsen 18.00 und Hallo Niedersachsen senden jeweils einen Tag später Zusammenfassungen.

