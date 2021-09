Die Kommunalwahl in Osnabrück und Emsland Stand: 12.09.2021 18:00 Uhr Welche Rolle spielen Umweltthemen bei der Wahl im Emsland? Wem trauen die Osnabrücker das Oberbürgermeisteramt zu?

Seit wenigen Minuten sind die Wahllokale geschlossen - jetzt werden die Stimmen ausgezählt. Wird sich der Mitgliederzuwachs der Grünen im Emsland auch in Wahlstimmen bemerkbar machen? Die Diskussion um Klima, Tierhaltung und Artenvielfalt haben der Partei allein seit Ende vergangenen Jahres ein Plus von 30 Prozent an Mitgliedern beschert. Bislang sind die Grünen mit vier Abgeordneten im Kreistag vertreten. Die Partei hofft auf deutlichen Zuspruch der Emsländer und will künftig deutlich mehr Mandate besetzen.

Wahlergebnisse finden Suche nach PLZ oder Ortsname

Ergebnisübersicht

Hoffnung machen sich in der Region auch zwei ganz junge Kandidaten. Der FDP-Kandidat Tarek Pohlmann aus Spelle schafft es bis zum 12. September gerade so, das Mindesalter von 18 Jahren zu erreichen. In Werlte schickt Die Linke mit Oliver Augustijn ebenfalls einen 18-Jährigen ins Rennen.

Wer geht Osnabrücks Verkehrsprobleme an?

Wer leitet künftig die Geschicke im Osnabrücker Rathaus? Oberbürgermeister Wolfgang Griesert tritt nach acht Jahren im Amt nicht mehr an. Staus und verstopfte Straßen gehören in Osnabrück zum Alltagsbild. 160.000 Menschen wohnen in der Hasestadt. Für 60.000 Pendlerinnen und Pendlern zählt im Berufsverkehr Geduld zu den wichtigsten Tugenden. Die drei OB-Kandidatinnen und -Kandidaten wollen das Problem mit unterschiedlichen Ideen angehen. SPD-Mann Frank Henning will Autofahrer mit kostenlosen Nahverkehrstickets zum Umstieg in den Bus bewegen. CDU-Kandidatin Katharina Pötter setzt auf mehr Radverkehr und Annette Niermann von den Grünen will auch das Umland in ihr Konzept einbeziehen und insgesamt weniger Autos in der Stadt haben. Den Ausbau der A33 lehnt sie konsequent ab. Pötter und Henning halten den Lückenschluss für zentral, um den Schwerlastverkehr um Osnabrück herum zu leiten.

Weitere Informationen Kommunalwahl 2021: Niedersachsen hat abgestimmt Seit 18 Uhr sind die Wahllokale geschlossen. Alle wichtigen Ergebnisse aus den Regionen und Reaktionen finden sie hier. mehr

Dieses Thema im Programm: Aktuell | 12.09.2021 | 18:00 Uhr