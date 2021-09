Das NDR Wahlhearing zur Kommunalwahl in Braunschweig Stand: 05.09.2021 06:00 Uhr Bei den Kommunalwahlen geht es um das, was direkt vor Ihrer Haustür passiert und Sie bewegt. Deshalb sprechen wir bei den NDR Wahlhearings vor Ort mit den Menschen, die sich für Sie einsetzen wollen.

Damit Sie wissen, welche Ideen und Ziele die verschiedenen Kandidat*innen haben, für die Sie sich bei den Kommunalwahlen entscheiden können, organisiert NDR Niedersachsen in der Zeit bis zum 12. September regelmäßig Wahlhearings vor Ort. Zu Gast in Braunschweig sind Tatjana Schneider, parteilos für die Grünen, Kaspar Haller, parteilos für CDU, FDP und VOLT sowie Thorsten Kornblum (SPD). Sie wollen Nachfolger von Oberbürgermeister Ulrich Markurth (SPD) werden. Die Auswahl der Kandidatinnen und Kandidaten beim Wahlhearing erfolgte nach dem juristischen Prinzip der abgestuften Chancengleichheit. Moderiert wird das Wahlhearing von Christina von Saß und Henning Noske von der "Braunschweiger Zeitung". NDR.de überträgt es an dieser Stelle live - am 6. September ab 16 Uhr.

Die Themen: Luftfilter und Digitalisierung an Schulen

In Braunschweig wird über die Ausstattung der Schulen diskutiert. Die Sommerferien sind zu Ende und die Bildungseinrichtungen haben keine Luftfilter. Bis die ersten eingebaut sind, ist es Herbst. Auch der Stand der Digitalisierung in Schule rückt in den Fokus. Vor allem die Gymnasien in der Löwenstadt wurden in der Vergangenheit digital aufgerüstet. Und die übrigen Schulen? Weiteres Thema ist die Unterstützung der Stadt für Kinder aus sozial schwächeren Familien. Haben sie eine Chance, zu Hause zu lernen oder müssen sie sich mit mehreren Geschwistern einen Computer teilen? Wie in vielen anderen Bereichen fördert auch hier die Corona-Krise Versäumnisse der Vergangenheit besonders zu Tage. Welche Konzepte haben die Kandidatin und die Kandidaten in der zweitgrößten Stadt Niedersachsens?

Alle Wahlhearings im Überblick

Die Wahlhearings können Sie jeweils ab 16 Uhr im Livestream bei NDR.de verfolgen und ab 19.05 Uhr im Radio bei NDR 1 Niedersachsen. Am Tag nach den Wahlhearings senden Niedersachsen 18.00 und Hallo Niedersachsen jeweils Zusammenfassungen.

26. August in Göttingen - Moderation: Christina von Saß und "Göttinger Tageblatt"-Chefredakteur Frerk Schenker

30. August in Osnabrück - Moderation: Jan Starkebaum

1. September in Lüneburg - Moderation: Jan Starkebaum und "Landeszeitung"-Chefredakteur Marc Rath

3. September in Oldenburg - Moderation: Jan Starkebaum

6. September in Braunschweig - Moderation: Christina von Saß und Henning Noske von der "Braunschweiger Zeitung"

8. September in Hannover - Moderation: Christina von Saß und HAZ-Chefredakteur Hendrik Brandt (Achtung Ausnahme: Der Live-Stream auf NDR.de beginnt erst um 17 Uhr)

