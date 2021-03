Öffnen oder nicht? Einzelhändler beklagen Verordnungs-Chaos Stand: 08.03.2021 17:55 Uhr Verwirrung in Geschäften: Der Einzelhandel beklagt, dass die neue Corona-Verordnung mit vom Inzidenzwert abhängigen Lockerungen missverständlich formuliert sei.

Mark Alexander Krack, Geschäftsführer des Handelsverbands Niedersachsen-Bremen, formulierte gegenüber NDR 1 Niedersachsen den Frust der Händler. Man sei davon ausgegangen, dass am Montag niedersachsenweit das sogenannte Terminshopping gelte - unabhängig vom Inzidenzwert. Als am Wochenende die neue Verordnung veröffentlicht wurde, sei das Chaos perfekt gewesen, so Krack. Das Land müsse besser kommunizieren, kritisierte Fabian Laaß, Sprecher des Landkreises Peine. Es habe vom Land widersprüchliche Informationen darüber gegeben, was nun genau gelte.

Möbelhäuser richten sich nach RKI-Zahlen

Das zeigte sich dann am Montag unter anderem in Hannover. Wenige Stunden nach Inkrafttreten der neuen Corona-Verordnung hatten die Möbelhäuser Hesse und Staude für das sogenannte Terminshopping geöffnet - obwohl der Inzidenzwert in der Region dem Land zufolge bei 103,8 liegt. Die Unternehmer sehen sich im Recht. "Ich bin der Meinung, dass die RKI-Werte gelten", sagte der Geschäftsführer des Möbelhauses Staude, Helmut Staude. Das Robert Koch-Institut (RKI) habe für die Region Hannover den Inzidenzwert am Montagmorgen mit 99,2 angegeben. Zudem sei die Region nicht als Hochinzidenzgebiet ausgerufen worden.

Weitere Informationen Corona: Diese Regeln gelten ab heute in Niedersachsen Die Kontaktbeschränkungen werden etwas gelockert. Unter anderem Buchhandlungen und Kosmetikstudios dürfen wieder öffnen. mehr

Landesregierung: Terminshopping in Region Hannover verboten

Die Landesregierung widersprach unverzüglich. Bei der Verordnung gebe es keinen Spielraum, sagte Anke Pörksen, Sprecherin der Niedersächsischen Staatskanzlei. Terminshopping sei in der Region Hannover klar verboten. Es gelten demnach die vom Land im Internet veröffentlichten Infektionszahlen. Gekauft werde dürfe nur im Internet. Wenn ein Landkreis oder eine kreisfreie Stadt einen Inzidenzwert von mehr als 100 hat, gelten die alten Regeln. Aber auch hier gibt es aber Ausnahmen: Kosmetikstudios und Buchläden dürfen unabhängig von der Inzidenz öffnen.

Frust bei Hannovers City-Gemeinschaft

In Hannovers City gab es ebenfalls andere Auslegungen als die der Landesregierung. Am Mittag sperrte das Bekleidungsgeschäft C&A seine Türen auf. Es bildeten sich lange Schlangen vor den Eingangstüren. Die Polizei kam - wenig später machte C&A wieder zu. Martin Prenzler von der City-Gemeinschaft sagte dem NDR in Niedersachsen, er sei "stinkwütend". Die Händler in der Innenstadt hätten Personal geplant und Termine mit Kunden vereinbart. Nun herrsche großer Frust.

Weitere Informationen Corona: Niedersachsen macht sich ein bisschen lockerer Am 8. März sind die neuen Regeln in Kraft getreten. In vielen Landkreisen wurden Kontaktregeln leicht gelockert. mehr

Zufriedenheit in Celle mit Terminshopping

In den Landkreisen Celle, Hildesheim und Schaumburg beispielsweise herrschte hingegen gute Laune. Hier war das Terminshopping erlaubt - wegen Inzidenzwerten, die auch nach den zahlen des Landes unter 100 liegen. Celles Innenstadtmanagerin Johanna Crolly sagte: "Ich habe gerade eine WhatsApp bekommen: 'Mensch, das läuft besser als erwartet.' Was mich sehr erfreut, weil es für uns auch etwas ganz Neues ist."

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 08.03.2021 | 15:00 Uhr