Stand: 06.05.2023 09:37 Uhr Vermisster Jugendlicher aus Göttingen ist wieder da

Die Polizei hat einen als vermisst gemeldeten Jugendlichen in der Nacht zu Samstag in der Göttinger Innenstadt aufgegriffen. Der Schüler war Mitte April verschwunden. Die Polizei übergab den Jugendlichen in die Obhut eines Angehörigen.

