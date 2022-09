Großeinsatz im Harz: Am Brocken brennt erneut Waldfläche Stand: 03.09.2022 20:34 Uhr Drei Wochen nach einem großen Feuer ist am Brocken wieder ein Waldbrand ausgebrochen. Die Feuerwehr ist im Nationalpark Harz im Großeinsatz. Touristen wurden evakuiert.

Das Feuer ist noch nicht unter Kontrolle. Wie der MDR unter Berufung auf die Feuerwehr berichtete, ist eine rund zwei Hektar große Fläche unweit der Brockenbahn betroffen. Die Löscharbeiten sind angesichts des unwegsamen Geländes schwierig. Am Abend waren rund 150 Kräfte vor Ort, sagte Ariane Hofmann, Sprecherin der Stadt Wernigerode dem NDR. Zwei Löschhubschrauber aus Sachsen-Anhalt und Niedersachsen hätten sie aus der Luft unterstützt. Zudem wurde ein weiterer Hubschrauber der Bundespolizei erwartet. Gemeldet wurde der Brand am Sonnabendnachmittag in der Nähe des Aussichtspunktes Goethebahnhof.

Touristen müssen Berg verlassen, Hotelgäste bleiben vorerst

Wegen des starken Rauchs ließen die Behörden den Brocken räumen. Touristen wurden unter anderem mit der Brockenbahn ins Tal gebracht. Die Kesselwagen wurden anschließend eingesetzt, um Löschwasser zu den Feuerwehrkräften zu bringen. Die Gäste des Brocken-Hotels durften zunächst dort bleiben. "Wir haben aber sehr genau ein Auge darauf, wie sich die Situation entwickelt", sagte Sprecherin Hofmann dem NDR weiter. Gegebenenfalls müssten auch sie den Brocken räumen.

Hinweis über NINA-App: Brocken und Umgebung meiden

Die Leitstelle im Harz verschickte derweil über die Warn-App NINA eine Gefahreninformation. Demnach war in der Umgebung die Sicht vom Rauch getrübt, die Menschen sollten zudem Fenster und Türen geschlossen halten, Klimaanlagen ausschalten und - sofern sie sich draußen aufhielten - Mund und Nase mit Tuch oder Maske bedecken.

Schwerer Waldbrand bereits Mitte August

Auf dem bei Ausflüglern und Wandernden beliebten Berg liegen unter anderem ein Hotel und der Brockenbahnhof der Harzer Schmalspurbahnen. Bereits Mitte August hatte bei Schierke ein Waldbrand am Fuße des 1.141 Meter hohen Brockens mehrere Tage gewütet.

