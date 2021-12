Zwischenfall bei Corona-Protesten in Braunschweig Stand: 27.12.2021 22:07 Uhr Am Montagabend haben in mehreren niedersächsischen Städten Menschen gegen die Corona-Politik demonstriert. In Braunschweig wurde ein Polizist angegriffen und leicht verletzt.

Laut der Polizei versammelten sich in Braunschweig rund 1.700 Menschen in der Fußgängerzone. Die Beamten versuchten vergeblich, den Leiter der Demonstration ausfindig zu machen. Durch die Demonstrierenden kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt. Im Bereich des Hagenmarktes wurden den Angaben zufolge Pressevertreter verbal angegangen. Als daraufhin laut Polizei "mit einer Person der rechten Szene" eine Gefährderansprache durchgeführt werden sollte, kam es zu Handgreiflichkeiten, bei denen ein Beamter leichte Verletzungen erlitt. Der Angreifer wurde vorübergehend festgenommen, aber später wieder entlassen. Die Polizei leitete Strafverfahren wegen Beleidigung und tätlichen Angriffs auf Einsatzkräfte ein.

Wolfsburg: Kinderwagen als Schutz vor der Polizei?

Auch in anderen niedersächsischen Orten gingen zahlreiche Menschen auf die Straßen, darunter 800 Personen in Wolfsburg. Hier informierte die Polizei, "dass durch Versammlungsteilnehmer mehrfach Kinder und Kinderwagen nach vorne in die erste Reihe unmittelbar vor die Polizeikräfte geschoben wurden, offensichtlich, um vermeintlich bevorstehende polizeiliche Maßnahmen zu verhindern." Ansonsten sei es aber zu keinen nennenswerten Zwischenfällen gekommen.

Platzverweise in Wilhelmshaven

In Wilhelmshaven leitete die Polizei 40 Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen Demonstrierende ein und sprach Platzverweise aus. Weitere Aktionen gab es unter anderem in Delmenhorst, Nienburg, Hildesheim, Hameln, Bückeburg, Helmstedt, Duderstadt, Herzberg und Bad Salzdetfurth.

