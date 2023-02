Zahl der Pflegebedürftigen in Niedersachsen stark gestiegen Stand: 16.02.2023 14:58 Uhr Ende 2021 waren fast 543.000 Menschen in Niedersachsen als pflegebedürftig eingestuft. Das sind rund 20 Prozent mehr als bei der letzten Zählung im Jahr 2019.

Fast die Hälfte der Pflegebedürftigen, nämlich rund 279.000 Menschen, seien von Angehörigen oder privat organisierter Unterstützung gepflegt, teilte das Landesamt für Statistik am Donnerstag mit. Weitere rund 110.600 Personen wurden den Angaben zufolge in ihrem Zuhause mit Hilfe eines ambulanten Pflegedienstes versorgt. Etwa 93.900 Menschen waren im Jahr 2021 in Pflegeheimen untergebracht, die meisten von ihnen zur Dauerpflege.

VIDEO: Pflegeheim in Vögelsen: Senioren müssen kurzfristig ausziehen (2 Min)

Weiter Begriff der Pflegebedürftigkeit ein Grund für Anstieg

Wie das Landesamt für Statistik mitteilte, beruht der starke Anstieg auf dem seit 2017 weiter gefasstem Begriff der Pflegebedürftigkeit. Hiervon ist vor allem der Pflegegrad Eins betroffen. Seien dieser Stufe 2019 noch mehr als 28.700 Personen zugeordnet gewesen, waren es Ende 2021 mehr als 63.300, so die Statistikerinnen und Statistiker. Ihren Angaben nach werden die meisten Pflegebedürftigen dem Pflegegrad Zwei zugeordnet. Die Daten zur Pflege-Statistik werden alle zwei Jahre im Dezember erfasst. Die nächste Zählung findet Ende dieses Jahres statt.

