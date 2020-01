Stand: 02.01.2020 15:51 Uhr - Hallo Niedersachsen

Windrad-Prämie: Lob und Kritik für SPD-Initiative

Die SPD will die Akzeptanz für Windräder stärken. Der niedersächsische SPD-Bundestagsabgeordnete und stellvertretende Fraktionsvorsitzende Matthias Miersch schlägt entsprechende Anreize vor: Anwohner, die den Bau von Windrädern in ihrer Nachbarschaft akzeptieren, könnten dafür finanziell belohnt werden, sagt Miersch, der auch Vorsitzender des Bezirks Hannover ist. Derzeit würden in einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe mehrere Konzepte geprüft, um die Akzeptanz von Windrädern zu erhöhen. Diese reichten von einer Beteiligung der Kommunen am Umsatz der Windparks bis zu einer entsprechenden Prämie für Anwohner.

Windrad-Prämie: Einheitliche Lösung gesucht 02.01.2020 15:30 Uhr Wie kann man Anwohner von Windrädern finanziell begünstigen? Laut Matthias Miersch (SPD) gibt es verschiedene Modelle, die geprüft werden müssen. Die Hoffnung: eine gesamtdeutsche Lösung.







1,8 bei 5 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Zustimmung von Städte- und Gemeindebund

Der Vorstoß von Miersch, der die Idee zunächst in einem Interview der "Neuen Osnabrücker Zeitung" öffentlich machte, wurde von den Grünen auf Bundesebene gelobt. Zusätzlich fordert Fraktionschef Anton Hofreiter, dass Windräder näher an Wohnhäusern gebaut werden sollten als bisher erlaubt. Zustimmung kommt auch vom Niedersächsischen Städte- und Gemeindebund: Wer eine Windkraftanlage vor der Haustür hat, sollte auch Vorteile davon haben, sagte Sprecher Thorsten Bullerdiek NDR 1 Niedersachsen. Die Anlagen würden in dem Falle auch eher akzeptiert. Das zeige sich bereits bei Bürgerwindparks, bei denen Bürger Genossenschaftsanteile erwerben können, so Bullerdiek. Aber: Profitieren sollten nicht nur einzelne Bürger, die in unmittelbarer Nähe zum Windrad leben. Auch die Kommunen sollten Geld bekommen, wenn Windkraftanlagen gebaut werden. Davon könnte beispielsweise die Infrastruktur oder das Breitbandnetz für alle Bewohner verbessert werden, sagte Bullerdiek.

Links Link SPD will Prämie für Windräder Der Ausbau der Windkraft stockt. Die SPD will die Akzeptanz für Windräder stärken. Der Vorschlag - finanzielle Anreize für Windräder vor der eigenen Haustür. Mehr bei tagesschau.de. extern

Bürgerinitiative befürchten Spaltung von Dorfgemeinschaften

Kritik an der Initiative gibt es von Bürgerinitiativen, die gegen Windräder sind - so etwa im Nordwesten Niedersachsens: Durch eine Prämie für Windräder würden Dorfgemeinschaften nur weiter gespalten, sagte Matthias Elsner, Vorsitzender des Bündnisses der Bürgerinitiativen "Vernunftkraft Niedersachsen". Die Probleme, die Windkraftanlagen auslösen, würden bleiben, wie zum Beispiel die Schallimmissionen oder negative Einflüsse auf den Naturschutz. Bevor Prämien an Kommunen und Anwohner ausgezahlt werden, müssten diese Faktoren zunächst geklärt werden, sagte Elsner.

Miersch hofft auf schnelle Einigung

Die SPD drückt derweil aufs Tempo: "Meine Hoffnung ist, dass wir noch im ersten Quartal in diesem Jahr eine gesamtdeutsche Strategie zwischen Bund und Ländern auf die Reihe bekommen", sagte Miersch dem NDR.

Weil forderte günstige Stromtarife

In Niedersachsen beschäftigt die Windindustrie auch vor dem Hintergrund der Enercon-Krise seit längerem die Politik. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) forderte im November in einer Regierungserklärung einen Neustart in der Energiewende. In einem Zehn-Punkte-Plan plädierte er unter anderem dafür, dass Nachbarn von Windparks mit günstigeren Stromtarifen belohnt werden.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 02.01.2020 | 19:30 Uhr