Wetter in Niedersachsen: Glätteunfälle in Südniedersachsen Stand: 21.11.2022 08:44 Uhr Glatte Straßen und Schneefall haben den Verkehr zum Wochenstart vor allem in Südniedersachsen behindert. Im Harz und Harzvorland gab es Unfälle.

Besonders für den Harz warnt die Polizei vor widrigen Verkehrsverhältnissen. Im Raum Göttingen gab es den Angaben zufolge bereits Sonntagabend und in der Nacht zu Montag wegen schneeglatter Straßen zahlreiche Unfälle. Es blieb bei Blechschäden.

Glatte Straßen drohen auch in der Nacht zu Dienstag

Im Verlauf des Tages sollen die Temperaturen ansteigen. Bis zu sieben Grad werden an der Ems erwartet. In der Nacht zum Dienstag zieht von Westen her deutlich mildere Luft mit Niederschlägen heran. Erneut herrscht Glättegefahr - gefrierender Regen wird erwartet. In den weiteren Tagen soll es etwas milder werden.

Erster Schnee des neuen Winters

Am Freitag und am Wochenende waren in einigen Regionen Niedersachsen die ersten Schneeflocken des Winters gefallen. Weil die Böden wegen der zuvor milden Temperaturen der vergangenen Wochen noch warm waren, taute der Schnee vielerorts aber auch schnell wieder ab.

