Weil zu Ukraine: "Wir werden helfen, so gut wir können" Stand: 22.03.2022 12:26 Uhr Der Landtag hat heute in Hannover mit einer Schweigeminute der Opfer des Ukraine-Kriegs gedacht. In einer Regierungserklärung ging Ministerpräsident Stephan Weil auf die Folgen für Niedersachsen ein.

Zum Auftakt hatte Landtagspräsidentin Gabriele Andretta (SPD) die Abgeordneten um eine Schweigeminute für die Opfer des Krieges gebeten. Sie betonte: "Den vielen Menschen, die Opfer dieses Krieges sind, gilt unser Respekt und unser Mitgefühl." Auch den Menschen, die sich in Russland gegen diesen "verbrecherischen Krieg" einsetzten, gelte "unser Respekt", ebenso allen Helfern.

Weil verspricht Hilfe

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sprach anschließend von einem tiefen "Einschnitt für uns alle" durch den russischen Überfall auf die Ukraine. Er fürchte, dass künftig von einem Davor und einem Danach gesprochen werde. Und er ging auf die Gegensätze ein, die derzeit sichtbar werden: "Diplomatie, Vereinbarungen und Abmachungen oder die Macht aus den Gewehrläufen. Souveränität von Staaten oder völkischer Imperialismus. Menschlichkeit und Solidarität oder Politik, die über Leichen geht." Zudem unterstrich er die Solidarität mit den Menschen in der Ukraine. "Wir stehen an der Seite der Opfer eines brutalen Überfalls, der Tag für Tag Menschenleben kostet, der Leid und Elend über die Menschen bringt und ihnen die Heimat nimmt", sagte Weil. "In Niedersachsen werden wir helfen, so gut wir helfen können." Das sei die Meinung der überwältigenden Mehrheit in der Bevölkerung, der Landesregierung und sicher auch die des Landtages, betonte der Ministerpräsident.

Videos 3 Min Schulen bereiten sich auf Kinder aus der Ukraine vor Sprachlern- und Vorbereitungsklassen sollen den Kindern helfen, Deutsch zu lernen und so etwas wie Alltag zu bekommen. (21.03.2022) 3 Min

1.600 geflüchtete Kinder aus der Ukraine an Niedersachsens Schulen

Der SPD-Politiker ging auch auf die Zahl der Geflüchteten ein, die nach Niedersachsen gekommen sind. Von der Landesaufnahmebehörde seien bislang 11.500 Ukrainerinnen und Ukrainer registriert worden. Weil betonte, dass tatsächlich noch sehr viel mehr Kriegsflüchtlinge angekommen sein dürften, die Ukrainer hätten jedoch keine Registrierungspflicht. Viele von ihnen hätten hier private Kontakte und Unterbringungsmöglichkeiten - was gut für die Betroffenen sei, die Lageeinschätzung aber erschwere. Weil früher oder später jedoch alle Flüchtlinge öffentliche Unterstützung benötigten, werde dann auch eine Registrierung stattfinden, so der Regierungschef. Weiter sagte er, dass unter den hier Angekommenen etwa 1.600 Schülerinnen und Schüler seien, die an Niedersachsens Schulen schon jetzt aufgenommen worden sind. Das Land sei deswegen darum bemüht, Pädagogen aus der Ukraine sowie Pensionäre und Studierende einzustellen.

Pistorius: "Keine Bedrohung durch Gefährder"

Eine direkte Gefährdung der Sicherheitslage durch Geflüchtete aus der Ukraine oder Menschen, die mit falschen Identitäten einreisen, gebe es nach Einschätzung der Landesregierung nicht. "Wir haben keine Informationen darüber, dass mit den Flüchtlingen aus der Ukraine auch eine berichtenswerte Anzahl gewaltbereiter Menschen oder Gefährder mit einreisen", sagte Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) dem Nachrichtenportal "The Pioneer". "Die Situation ist nicht vergleichbar mit 2015/16." Eine lückenlose Kontrolle könne es jedoch selbst im Fall von Registrierungen nicht geben, so Pistorius weiter.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 22.03.2022 | 12:00 Uhr