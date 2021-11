Weil: Impfpflicht für Pflegekräfte und 3G am Arbeitsplatz Stand: 18.11.2021 20:34 Uhr Bund und Länder haben sich bei ihren Corona-Beratungen nach Teilnehmer-Angaben auf flächendeckende Zugangsbeschränkungen im öffentlichen Leben für nicht geimpfte Menschen geeinigt.

Grundlage für die Zugangsbeschränkungen wird die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz, wie Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Donnerstag in Hannover sagte. Ab einem Wert von drei gelte in Deutschland flächendeckend die 2G-Regel, so Weil. Ab einem Wert von sechs greife die 2G-Plus-Regel. Ab einem Wert von neun sollen noch weitere Maßnahmen wie Kontaktbeschränkungen hinzu kommen. So sollen offenbar ab einem bestimmten Punkt nur noch Geimpfte und Genesene (2G) Zutritt etwa zu Freizeit-, Kultur- und Sportveranstaltungen, Gastronomie, sowie zu körpernahen Dienstleistungen und Beherbergungen haben. Die Hospitalisierungsrate ist die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Ausnahmen von der 2G-Regel sollen für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren möglich sein.

Videos 1 Min Weil: Impfpflicht für Pflegekräfte kommt Um verletzliche Gruppen zu schützen, haben sich die Ministerpräsidenten auf eine Impfpflicht für Pflegekräfte geeinigt. (18.11.21) 1 Min

Impfen als Ausweg aus dem Alptraum

Weil sagte, die Länder hätten den Bund aufgefordert, ein Gesetz für eine Impfpflicht für Pflegekräfte vorzubereiten, die in Alten- und Pflegeheimen arbeiten. "Es gibt die klare Ansage, dass wir für eine Impfpflicht sind für Berufsgruppen, die in solchen Einrichtungen arbeiten", sagte der SPD-Politiker am Donnerstagabend. Man erwarte kurzfristig einen Vorschlag des Bundes, so Weil. "Wenn wir heraus wollen aus diesem Alptraum, dann läuft dieser Ausweg nur über das Impfen. Wir haben uns gegenseitig versichert, dass die Impfangebote noch einmal deutlich ausgeweitet werden." In den kommenden Wochen und Monaten habe ganz Deutschland "wirklich viele Impfungen vor der Brust", mit Millionen Auffrischungen. Einigkeit habe unter den Länderchefs darin bestanden, dass man einen weiteren Lockdown im Lande unbedingt vermeiden wolle.

3G am Arbeitsplatz und im Nahverkehr

"Mit gleicher Intensität werben wir dafür, dass die Impfquote insgesamt wieder anzieht", sagte Weil. Er rechne damit, dass die 3G-Regel am Arbeitsplatz und im Nahverkehr noch etliche Menschen umstimmen könne. "Praktisch setze ich darauf, dass damit auch ein Effekt in Richtung Impfen vorhanden sein wird." Wie genau sich die Einhaltung kontrollieren lasse, werde noch geprüft. Die neue Verordnung soll in Niedersachsen am Dienstag in Kraft treten.

Bundestag beschließt neues Infektionsschutzgesetz

Ebenfalls am Donnerstag hatte der Bundestag ein neues Infektionsschutzgesetz beschlossen. Der neue Maßnahmenkatalog sieht unter anderem vor:

3G-Zugangsregelungen am Arbeitsplatz und in öffentlichen Verkehrsmitteln

eine Homeoffice-Pflicht

Testpflicht für Besucherinnen und Besucher sowie Personal in Pflege- und Altenheimen sowie in Behinderten- und Gesundheitseinrichtungen

Am Freitag stimmt der Bundesrat über das Gesetz ab, die Union droht mit Ablehnung. Ministerpräsident Weil teilte am Donnerstagabend mit, er hoffe, dass ein solcher Konsens wie bei der Bund-Länder-Beratung auch die Beratungen des Bundesrates über das Bundesinfektionsschutzgesetz prägen werde.

65 Prozent der Niedersachsen sind für Corona-Impfpflicht

Zwei Drittel der Bürgerinnen und Bürger in Niedersachsen (65 Prozent) sprechen sich für eine allgemeine Impfpflicht für Menschen ab 18 Jahren aus. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage von Infratest dimap im Auftrag des NDR Niedersachsen, die am Donnerstag veröffentlicht wurde.

60 Prozent der Befragten halten sogenannte 2G-Regeln für Gastronomie, Kultur- Sport- und Freizeiteinrichtungen für durchaus angemessen. 18 Prozent fordern sogar schärfere Zugangsregeln.

Die Umfrage wurde zwischen dem 11. bis 16. November 2021 durchgeführt. Befragt wurden 1.160 Personen (756 Telefoninterviews und 404 Online-Interviews).

Niedersachsen befürwortet 2G im öffentlichen Raum

Bereits im Vorfeld der Beratungen zwischen Bund und Ländern hatte sich die niedersächsische Landesregierung im Kampf gegen die Pandemie für das Prinzip "genesen und getestet" ausgesprochen. "Überall da, wo Menschen zusammenkommen bei öffentlichen Angeboten, da werden wir nur noch mit 2G arbeiten können, das heißt nur noch Zugang für Menschen, die entweder geimpft sind oder genesen sind", bekräftigte Ministerpräsident Weil (SPD) am Mittwoch im ZDF Morgenmagazin (MoMa). Am Arbeitsplatz halte er eine 3G-Regelung für "sehr sinnvoll", wie er bereits vor einer Woche sagte.

Bund will mehr Booster, Niedersachsen stockt Angebot auf

Neben Einschränkungen für nicht geimpfte Menschen soll es auch um das Beschleunigen von sogenannten Booster-Impfungen gehen. Niedersachsen sieht sich hier gut aufgestellt: Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) hatte am Dienstag angekündigt, die Auffrischungsimpfungen mithilfe von zusätzlichen Impfsprechstunden in Praxen und einer Verdoppelung der mobilen Impfteams voranbringen zu wollen. In puncto Impfpflicht wollen sich Behrens und Weil zunächst einen Überblick über die Impfquoten des Personals in Pflegeeinrichtungen verschaffen, bevor sie sich äußern. In Schulen gebe es dazu keinen Anlass: Dort sei die Quote sehr hoch, sagte Weil im MoMa.

Meinungsumschwung beim Hospitalisierungsindex

Im Gegensatz zu Kanzlerin Angela Merkel hatte Niedersachsen eine bundesweit verbindliche Hospitalisierungsrate lange Zeit abgelehnt. Ministerpräsident Weil hatte ursprünglich die Zahl der zur Verfügung stehenden Intensivbetten als Parameter für Beschränkungen favorisiert. Schließlich gehe es möglicherweise auch darum, anderen Bundesländern auszuhelfen, wenn diese nicht mehr genug Intensivbetten hätten, sagte der Sozialdemokrat vergangene Woche. Im Bund-Länder-Gespräch schloss sich Weil der Mehrheit der anderen Bundesländer an.

