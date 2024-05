Stand: 11.05.2024 11:20 Uhr Auto brennt auf der A27 bei Schwanewede

Auf der A27 bei Schwanewede (Landkreis Osterholz) ist am Freitagabend ein Auto in Flammen aufgegangen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte der 47 Jahre alte Fahrer Rauch aus dem Motorraum bemerkt. Daraufhin habe er das Auto auf dem Standstreifen angehalten und das Fahrzeug unverletzt verlassen, so die Polizei. Das Auto geriet in Vollbrand. Einsatzkräfte der Feuerwehr Schwanewede löschten die Flammen. Der Schaden liegt den Angaben zufolge im höheren vierstelligen Bereich, die Polizei spricht von einem Totalschaden. Während der Löscharbeiten war die A27 in Fahrtrichtung Cuxhaven zeitweise halbseitig gesperrt.

