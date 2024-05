Stand: 10.05.2024 16:19 Uhr Sexueller Missbrauch an zwei Jungen in Lohne?

Zwei Grundschüler sind am Donnerstagnachmittag in Lohne (Landkreis Vechta) eventuell Opfer eines sexuellen Missbrauchs geworden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, soll ein unbekannter Mann die Jungen an einem öffentlichen Bücherschrank angesprochen haben. Im weiteren Verlauf sei es nach derzeitigen Ermittlungsstand zu einem sexuellen Missbrauch gekommen, heißt es in einer Polizeimeldung. Eine aufmerksame Anwohnerin sei aufgrund ihres bellenden Hundes auf die Situation aufmerksam geworden, woraufhin der Unbekannte auf einem Fahrrad geflüchtet sei. Der Vorfall hat sich nach Polizeiangaben gegen 15.30 Uhr in der Mühlhausener Straße ereignet. Die Polizei Lohne nimmt Hinweise unter der Rufnummer (04442) 80 84 60 entgegen.

