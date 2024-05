Eintracht Braunschweig: Klassenerhalt-Party im "perfekten Rahmen"? Stand: 10.05.2024 15:54 Uhr Mit einem Sieg am Sonntag gegen Verfolger SV Wehen Wiesbaden würde Eintracht Braunschweig alles klar machen, dann wäre der Klassenerhalt in der 2. Liga perfekt. Die Fans sollen im "Endspiel" wieder eine große Rolle spielen.

Mit den unterschiedlichen Szenarien beim Kampf um den Klassenerhalt mochte sich Daniel Scherning nicht so recht auseinandersetzen. "Wir wollen den kürzesten Weg nehmen, der ist Sonntag" - für den BTSV-Trainer zählt nur ein Sieg. Sein Team hat es in der eigenen Hand - und die Hessen warten mittlerweile seit acht Spielen auf einen Dreier.

"Jetzt geht es darum, diesen letzten schweren Schritt zu gehen, mit unseren Fans im Rücken, mit dem gesamten Stadion." Eintracht-Coach Daniel Scherning

"Wir haben eine schwere Aufgabe vor uns", erklärte Scherning, der sein Team und auch die Fans im ausverkauften Heimbereich des Stadions auf ein Geduldsspiel eingestellt hat. "Aber wir haben alles, um es zu schaffen. Und jetzt geht es darum, diesen letzten schweren Schritt zu gehen, mit unseren Fans im Rücken, mit dem gesamten Stadion."

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 2. Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Braunschweiger Fans sind leidgeprüft

Als Scherning vor einem halben Jahr als Nachfolger von Jens Härtel antrat, waren die "Löwen" am Boden. Die sportliche Lage mit fünf Punkten nach zwölf Saisonspielen desaströs. Und sicher hatten auch viele Anhänger des Clubs von der Hamburger Straße ihr Team schon abgeschrieben.

"Es macht den Verein ja auch aus, dass es nicht immer nur linear in eine Richtung geht oder ging in den letzten Jahren, sondern dass es irgendwie gefühlt in jedem Jahr entweder nach oben oder nach unten um bestimmte Entscheidungen ging." BTSV-Trainer Daniel Scherning

Aber der Coach ging die neue Aufgabe von Tag eins an selbstbewusst und voller Überzeugung an - und brachte den Optimismus zurück - auch auf die Tribünen: "Es macht den Verein ja auch aus, dass es nicht immer nur linear in eine Richtung geht oder ging in den letzten Jahren, sondern dass es irgendwie gefühlt in jedem Jahr entweder nach oben oder nach unten um bestimmte Entscheidungen ging."

Energie der Fans hat "ein paar Punkte" extra eingebracht

Der Verein habe eine "unheimlich große und intensive Fanbase". Die Anhängerschaft lebe den BTSV mit Haut und Haaren. "Die Fans haben uns in dieser schwierigen Situation, in dieser schwierigen Phase seit November hervorragend unterstützt." Die Energie durch die Fans habe "ein paar Punkte" extra eingebracht.

Torhüter Hoffmann will Schwung aus Fürth mitnehmen

Zuletzt für Freudensprünge bei den Fans hat Torhüter Ron-Thorben Hoffmann gesorgt, als er gegen Fürth kurz vor Ultimo einen Foulelfmeter pariert und das 3:3 festgehalten hatte. "Den Schwung und die Moral müssen wir mitnehmen, um den finalen Schritt über die Ziellinie zu gehen", betonte der Schlussmann. "Es wäre großartig, wenn es nur ein letztes Endspiel ist, da wir es am Sonntag selbst in der Hand haben. Wir gehen es gemeinsam an mit allen Blau-Gelben im Rücken. Es wäre sicherlich ein perfekter Rahmen."

Weitere Informationen Live-Blog 2. Liga: HSV muss gewinnen - Paderborn keine Heimmacht mehr Schafft es der HSV in die Relegation? Dafür muss heute ein Sieg in Paderborn her. News und Hintergründe zum Zweitliga-Saisonendspurt im Live-Blog bei NDR.de. mehr

Fehlen wird dabei Vize-Kapitän Robin Krauße, der nach seiner Roten Karte von Fürth für zwei Partien gesperrt worden ist. Bei Saulo Decali und Danilo Wiebe, die gesundheitlich angeschlagen sind, wird kurzfristig über einen Einsatz entschieden.

Scherning: "Sind bereit für diesen Moment"

"Wir sind bereit für diesen Moment, 100-prozentig", sagte Scherning ungeachtet der Personalsituation. Auch wenn er noch einmal betonte, dass die "Löwen" nicht durch sind, fügte der Coach hinzu: "Ich bin echt in großer Vorfreude auf Sonntag und davon überzeugt und sehr optimistisch, dass wir es schaffen werden, unser Ziel zu erreichen."

Seine Spieler sollen die "sehr intensive und laute Atmosphäre von der ersten Sekunde an genießen" und die Erfahrungswerte nutzen: "Wir haben gelernt, zu verteidigen, wir haben gelernt, Widerstände aus dem Weg zu räumen." Und ein Sieg gegen Wehen Wiesbaden wäre der kürzeste Weg zum Klassenerhalt.

Mögliche Aufstellungen:

Braunschweig: Hoffmann - Ivanov, Bicakcic, Kurucay - Rittmüller, Finndell, Lucoqui - Kaufmann, Helgason - Gomez, Philippe

Wehen Wiesbaden: Stritzel - Angha, Mathisen, Vukotic - Mockenhaupt, Jacobsen, Goppel - Heußer, Taffertshofer - Agrafiotis, Prtajin

Weitere Informationen Das Restprogramm im Zweitliga-Abstiegskampf Eintracht Braunschweig und Hansa Rostock stecken unten drin, der VfL Osnabrück ist vorzeitig abgestiegen. Das Restprogramm der Abstiegskandidaten im Überblick. mehr Eintracht Braunschweig erkämpft lebenswichtigen Punkt in Fürth Nach einem Torspektakel behaupteten sich die Niedersachsen in einem höchst unterhaltsamen Fußballspiel trotz langer Unterzahl. mehr

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 12.05.2024 | 22:50 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Eintracht Braunschweig 2. Bundesliga