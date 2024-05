Tod von 88-Jähriger in Klinik: Verdächtiger festgenommen Stand: 10.05.2024 11:49 Uhr In einer psychiatrischen Klinik in Bad Zwischenahn ist eine Patientin Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Die 88-Jährige wurde am Donnerstag leblos in ihrem Zimmer entdeckt.

Tatverdächtig ist laut Polizei ein 39-Jähriger, der ebenfalls Patient in der Karl-Jaspers-Klinik in Bad Zwischenahn (Landkreis Ammerland) war. Der Mann wurde festgenommen und soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg ermittelt wegen Totschlags gegen den 39-Jährigen. Ein Sprecher der Polizei in Oldenburg sagte dem NDR Niedersachsen, die Seniorin und der Tatverdächtige seien auf derselben Station untergebracht gewesen, aber nicht im selben Zimmer. Weitere Details wollte er nicht nennen.

Leiche der Patientin soll obduziert werden

Eine Krankenpflegerin hatte die 88-jährige Frau am Donnerstagnachmittag leblos in deren Patientenzimmer in der Bad Zwischenahner Klinik gefunden. Der Rettungsdienst hatte noch versucht, die Seniorin zu reanimieren, aber ohne Erfolg, so die Polizei. Um die genaue Todesursache zu klären, ordnete die Staatsanwaltschaft die Obduktion der Leiche an. Die Karl-Jaspers-Klinik ist nach eigenen Angaben ein Krankenhaus für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik.

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 10.05.2024 | 11:00 Uhr