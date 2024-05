Stand: 10.05.2024 21:01 Uhr Wer bekommt 2024 die niedersächsische Forstmedaille?

Das niedersächsische Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (ML) sucht auch in diesem Jahr einen Preisträger für die Forstmedaille. Mit der Forstmedaille soll ein besonders engagierter Einsatz für das Ökosystem Wald ausgezeichnet werden, heißt es in einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung des Ministeriums. "Wenn Sie jemanden in Ihrem Umfeld kennen, der sich besonders stark für den Lebensraum Wald engagiert, freuen wir uns sehr, wenn Sie uns Kandidatinnen und Kandidaten nennen", wirbt Forstministerin Miriam Staudte (Grüne) für den Förderpreis 2024. Der mit 3.000 Euro dotierte Preis wird seit 2011 verliehen. Vorschläge zur Vergabe der Medaille können noch bis 31. August auf der Homepage des ML eingereicht werden. Die Entscheidung über die Vergabe trifft laut Ministeriums eine Fachjury.

