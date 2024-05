Stand: 11.05.2024 15:42 Uhr Brand im Gymnasium: Am Montag fällt die Schule aus

In Georgsmarienhütte (Landkreis Osnabrück) hat es am Samstag in einem Gymnasium gebrannt. Das Feuer brach laut Polizei am frühen Morgen in der Schule aus. Zuerst stand demnach ein Teil des Daches in Flammen, dann griff das Feuer auf das Treppenhaus über. Zu dem Zeitpunkt hätten sich keine Menschen in dem Gebäude befunden, so die Polizei. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar. Die Löscharbeiten waren nach Polizeiangaben am frühen Samstagmittag beendet. Wegen des Brandschadens fällt der Unterricht am Gymnasium Oesede am Montag für alle Jahrgänge aus, wie der Landkreis mitteilte. Wann der Unterricht wieder stattfinden kann, stehe noch nicht fest.

VIDEO: Landkreis Osnabrück: Schule in Georgsmarienhütte in Brand (1 Min)

