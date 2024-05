Stand: 10.05.2024 17:36 Uhr Frau belästigt: 23-Jährige schlägt zu, Zeugen halten Mann fest

Eine 23 Jahre alte Frau ist am Werdersee in Bremen von einem Mann sexuell belästigt worden. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Die Frau sei am Donnerstagnachmittag mit mehreren Personen an dem See im Stadtteil Neustadt gewesen. In einem Gebüsch sei ein Mann aufgetaucht und habe augenscheinlich onaniert. Dann habe er der Frau an die Brust gefasst. Die 23-Jährige schlug dem Mann daraufhin mehrfach ins Gesicht und auf den Oberkörper, zudem rief sie um Hilfe, so die Polizei weiter. Der Beschuldigte sei daraufhin weggerannt, jedoch von Zeugen eingeholt und bis zur Ankunft der Polizei festgehalten worden. Der 23-Jährige sei vorläufig festgenommen worden. Die Kriminalpolizei ermittle wegen sexueller Belästigung.

