Stand: 10.05.2024 15:44 Uhr Mehrere Verletzte bei schwerem Verkehrsunfall nahe Uetze

Bei Uetze in der Region Hannover sind am Freitag bei einem Verkehrsunfall mehrere Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Wie ein Polizeisprecher NDR Niedersachsen am frühen Nachmittag bestätigte, ereignete sich der Unfall gegen 11.30 Uhr im Kreuzungsbereich der B214 und der B188. Auf der Bundesstraße 214 in Fahrtrichtung Süden sei ein Transporter nach ersten Erkenntnissen ungebremst in drei Fahrzeuge gefahren, die auf einer Linksabbiegerspur vor einer roten Ampel warteten, so der Sprecher. Dabei wurden auch ein Auto und zwei Motorräder erfasst, die auf der Fahrspur daneben standen. Der Unfallverursacher sowie der Fahrer eines zweiten Transporters wurden bei dem Unfall schwer verletzt und wurden mit Rettungshubschraubern in umliegende Krankenhäuser geflogen. Wie viele Menschen darüber hinaus Verletzungen erlitten und wie schwer diese sind, konnte der Polizeisprecher am Freitagnachmittag nicht sagen. Auch die Unfallursache ist noch unklar. Die B214 und die B188 waren nach dem Unfall zeitweise gesperrt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min