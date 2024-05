Stand: 11.05.2024 09:23 Uhr Wohnungsbrand in Hannover: Bewohnerin stirbt

Bei einem Brand in einer Wohnung in Hannover ist in der Nacht zu Samstag eine Bewohnerin ums Leben gekommen. Wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte, hatten Anwohnende des Mehrfamilienhauses im Stadtteil Ricklingen Flammen und Rauch gesehen und den Notruf gewählt. "Trotz des schnellen und zielgerichteten Eingreifens der Rettungskräfte konnten die ersten vorrückenden Einsatzkräfte die Person nur noch tot aus ihrer Wohnung bergen", heißt es von der Feuerwehr. Rund 50 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst waren vor Ort. Warum das Feuer ausbrach, ist demnach noch unklar. Auch die Schadenshöhe konnte die Feuerwehr noch nicht beziffern.

