Stand: 10.05.2024 21:32 Uhr Osnabrück fördert auch 2024 Dach- und Fassadenbegrünungen

Unternehmen, Privateigentümer und Institutionen können auch in diesem Jahr in Osnabrück Fördergelder für Dach- und Fassadenbegrünungen beantragen. Wie die Stadt am Freitag in einer Pressemitteilung bekannt gab, stehen insgesamt 250.000 Euro für das Förderprogramm "Grün statt Grau" bereit. Außerdem gibt es dieses Jahr demnach ein Sonderbudget für Anträge aus dem Gewerbegebiet Fledder. Durch grüne Dächer und Fassaden soll der Hitze im Sommer begegnet werden. Außerdem soll die Artenvielfalt von Tieren und Pflanzen gefördert werden.

