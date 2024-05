Stand: 11.05.2024 15:31 Uhr Flucht vor Polizei: Streifenwagen gerammt, vier Polizisten verletzt

Auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle ist ein 26-jähriger Autofahrer in der Nacht zu Samstag in Oyten (Landkreis Verden) mit zwei Streifenwagen zusammengestoßen. Vier Polizeibeamte sowie der 26-Jährige und seine Beifahrerin wurden dabei leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei hatten Einsatzkräfte das Auto an einer Tankstelle an der A1 bemerkt, weil es mit einem gestohlenen Kennzeichen unterwegs war. Als sie den Fahrer kontrollieren wollten, flüchtete der Mann demnach mit seinem Auto. Rund 20 Minuten verfolgten Polizisten den Wagen. Schließlich habe der Fahrer die Kontrolle über sein Auto verloren und sei mit zwei Funkstreifenwagen der Polizei zusammengestoßen. Für die Unfallaufnahme war die A1 zwischenzeitlich gesperrt. Gegen den 26-Jährigen wird den Angaben zufolge wegen mehrerer Delikte ermittelt, unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, fahrlässiger Körperverletzung und verbotenen Fahrzeugrennens.

