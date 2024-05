Stand: 10.05.2024 14:28 Uhr Auto fährt in Motorrad-Gruppe: Ein Toter, zwei Schwerverletzte

Bei Seevetal (Landkreis Harburg) hat sich am Donnerstagnachmittag ein schwerer Unfall ereignet. Ein Motorradfahrer starb, drei weitere Personen, darunter ein achtjähriges Mädchen, erlitten zum Teil schwere Verletzungen. Laut Polizei war eine 32-jährige Autofahrerin gegen 15.25 Uhr auf der Landesstraße 213 aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten, auf der eine Gruppe von fünf Motorradfahrern unterwegs war. Der Wagen streifte zunächst das Motorrad eines 65-Jährigen, der in Folge stürzte und leicht verletzt wurde. Anschließend prallte das Auto frontal gegen das Motorrad eines 61-Jährigen. Dieser wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er am Abend im Krankenhaus starb. Die Autofahrerin und ein achtjähriges Mädchen, das mit im Auto saß, wurden schwer verletzt. Die Polizei ermittelt gegen die Autofahrerin.

