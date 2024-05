FC St. Pauli empfängt Osnabrück: Alles bereit für die Aufstiegsfeier Stand: 10.05.2024 12:24 Uhr Gegen den bereits abgestiegenen VfL Osnabrück könnte der FC St. Pauli am Sonntag den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga feiern. Ob nach Abpfiff oder bereits zuvor, hängt davon ab, wie Holstein Kiel am Samstagabend gegen Fortuna Düsseldorf spielt.

von Sebastian Ragoß

Hamburg feiert am Wochenende sein großes Fest - den Hafengeburtstag. Vorausgesagt sind Sonnenschein und angenehme 22 Grad. Hunderttausende werden sich an den Landungsbrücken und direkter Umgebung einfinden, um Schlepperballett, Feuerwerk und die Einlaufparade zu sehen.

Und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass am Sonntag, nach der Partie des FC St. Pauli gegen den VfL Osnabrück (13.30 Uhr, im NDR Livecenter) im Herzen der Stadt weitere Zehntausend ihre ganz eigene Party feiern: den insgesamt sechsten Aufstieg ihres Clubs in die Fußball-Bundesliga.

Aufstieg schon am Samstagabend möglich

Dass es am Wochenende zum Aufstieg der Hamburger kommt, ist angesichts der Ausgangslage wahrscheinlich. Die Frage ist: wann? Wenn Holstein Kiel am Samstagabend (20.30 Uhr) Fortuna Düsseldorf schlägt, sind nicht nur die "Störche" aufgestiegen, sondern auch der FC St. Pauli "auf dem Sofa".

"Wenn wir am Samstagabend schon aufsteigen sollten, dann würden wir das auch so nehmen", sagte St. Paulis Coach Fabian Hürzeler am Freitag: "Fakt ist natürlich, dass wir es uns anschauen werden."

St. Paulis Coach Hürzeler: "Großen Respekt vor Osnabrück"

Sollte Düsseldorf einen Zähler holen, reicht den Kiezkickern gegen Osnabrück ebenfalls ein Remis. Bei einem Fortuna-Sieg müsste auch St. Pauli gewinnen, um den Aufstieg perfekt zu machen.

Hürzeler betonte: "Ich habe sehr großen Respekt vor Osnabrück, weil sie in der Hinrunde die erste Mannschaft waren, die uns sehr große Probleme bereitet hat. Das wird wieder eine große Herausforderung für uns."

VfL Osnabrück steht seit Dienstag als Absteiger fest

Doch die Ausgangslage für seine Mannschaft ist ohne jeden Zweifel günstig. Osnabrück kommt als Tabellenletzter und feststehender Absteiger ans Millerntor.

An jenen Ort, an dem am vergangenen Dienstag der Abstieg besiegelt wurde – unter Rahmenbedingungen, die mit "trostlos" fast noch beschönigend beschrieben wären.

Aufgrund der Sperrung der Bremer Brücke musste der VfL in Hamburg spielen, Zuschauer waren nicht zugelassen. Nach fünf Minuten lagen die Niedersachsen bereits mit 0:2 gegen Schalke 04 hinten und verloren letztlich chancenlos mit 0:4.

Frust und ein gewisses Maß an Resignation waren bei allen Osnabrückern auszumachen. "Da, wo wir stehen, stehen wir zu Recht. Die Tabelle lügt nie", sagte beispielsweise Bashkim Ajdini. Kann sich dieser VfL noch einmal berappeln und ein halbwegs ebenbürtiger Gegner für den FC St. Pauli sein? Es dürfte schwierig werden.

Saliakas gesperrt, Smith vor Rückkehr

Zumal das Hürzeler-Team nach dem weitgehend enttäuschenden Auftritt im Derby beim HSV (0:1) etwas gutzumachen hat und die große Chance zum Aufstieg im eigenen Stadion unbedingt nutzen will.

Ersetzen muss der Trainer allerdings den gesperrten Rechtsverteidiger Manolis Saliakas. Dafür ist Abwehrchef Eric Smith nach wochenlanger Verletzungspause wieder fit und ist laut Hürzeler sogar ein Kandidat für die Startelf.

"Jeder weiß, worum es geht. Die Balance zwischen dem Fokus auf die Aufgabe und der nötigen Gelassenheit ist wichtig." St.-Pauli-Coach Fabian Hürzeler

Ankommen wird es am Sonntag aber vor allem auf die Einstellung, den Kampf gegen die eigene Nervosität. Oder wie Hürzeler formulierte: "Jeder weiß, worum es geht. Die Balance zwischen dem Fokus auf die Aufgabe und der nötigen Gelassenheit ist wichtig."

"Größter Fanmarsch der Vereinsgeschichte" am Sonntag

Gleichzeitig unterstrich der Coach, wie groß der Heimvorteil für St. Pauli ist. "Das Millerntor ist etwas Besonderes. Ich erwarte noch einmal eine besondere Atmosphäre, eine lautstarke, unterstützende, positive Atmosphäre. Weil die Mannschaft das verdient hat und das auch braucht."

Helfen soll unter anderem der "größte Fanmarsch der Vereinsgeschichte". Diesen organisiert "Ultra Sankt Pauli". Gestartet wird er am Sonntag um 11 Uhr an einem noch unbekannten Ort.

Saisonabschlussfeier als Aktionstag für Demokratie

Wie eine mögliche Feier am Sonntag aussehen wird, hat der Club bislang nicht verraten. Er verweist auf die offizielle Saisonabschlussfeier am Pfingstmontag (20. Mai). Dann gibt es nicht nur eine Fan-Party, sondern einen Aktionstag für Demokratie, gegen Rassismus, Antisemitismus und Diskriminierung. Stattfinden soll dieser politische Saisonabschluss mit mehreren anderen Organisationen zusammen in der Hamburger Innenstadt.

Doch Gelegenheit zum Feiern wird sich im Fall der Fälle auch am Sonntag finden: Schließlich ist St. Pauli und der angrenzende Hafen an diesem Tag ohnehin eine einzige große Partymeile.

Mögliche Aufstellungen

FC St. Pauli: Vasilj - Wahl, Smith, Mets - Metcalfe, Irvine, Kemlein, La. Ritzka - Afolayan, J. Eggestein, Hartel

VfL Osnabrück: Kühn - Ajdini, Gyamfi, Beermann, Kleinhansl - L. Kunze, Gnaase, Tesche - J. Wulff, Engelhardt, Niemann

