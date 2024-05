Stand: 10.05.2024 09:13 Uhr Feuerwehr rettet Baby-Eichhörnchen "Conny" von Radweg

Zu einer Tierrettung ist die Feuerwehr Wilhelmshaven am Donnerstagabend gerufen worden. Passanten hatten an einem viel befahrenen Fahrradweg ein Baby-Eichhörnchen entdeckt. Das Tier sei von seiner Mutter getrennt worden, so ein Feuerwehrsprecher. Die Einsatzkräfte nahmen das kleine Eichhörnchen mit und brachten es in eine Aufzuchtstation im Norden der Stadt. Dort wird das Findelkind, das von den Feuerwehrleuten auf den Namen "Conny" getauft wurde, nun aufgepäppelt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min