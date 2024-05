Musical "& Julia": Osnabrückerin Fuhrmann beim Hafengeburtstag Stand: 10.05.2024 22:18 Uhr Chiara Fuhrmann spielt aktuell die Anna in dem Musical "Die Eiskönigin" und übernimmt im Herbst mit der Julia ihre erste Titelrolle in der deutschen Erstaufführung des Broadway-Stücks "& Julia". Beim Hafengeburtstag hat sie zum ersten Mal live Lieder aus dem neuen Stück gesungen.

von Katharina Preuth

Mit grünem Gesicht, schwarzem Hut und einem Besen in der Hand fliegt Chiara Fuhrmann als Elphaba über die Bühne der neuen Flora und schmettert den Song "Frei und schwerelos" von oben auf das Publikum herab. Selbst auf Videos von dem Auftritt ist ihre Energie zu spüren. Die grüne Hexe aus dem Musical "Wicked" war die bislang anspruchsvollste Rolle für sie, erzählt die heute 29-Jährige. "Aber darum auch meine liebste. Durch Elphaba bin ich an mir gewachsen", ergänzt sie. Das Prequel zum Zauberer von Oz lief von 2021 bis 2022 in Hamburg.

Von "Wicked" zu "Hamilton"

Nach dem Ende der Show blieb Chiara Fuhrmann der Stage-Familie im Ensemble von "Hamilton" treu - spielte unter anderem die Schwestern Angelica Schuyler und Eliza Schuyler. Doch auch "Hamilton" ist nach einem Jahr wieder aus dem Musical-Kalender verschwunden. Für die Musical-Darstellerin bedeutet es, sich wieder in eine neue Figur einzuarbeiten.

Als Anna in "Die Eiskönigin" ist Chiara Fuhrmann nun in der Disney-Adaption zu sehen - doch auch hier steht das Ende bereits fest. Die Geschichte der beiden Schwestern, die ihr Königreich retten müssen, endet im September in Hamburg. Im erfolgreichen Disney-Film "Frozen" ist die Figur der Anna als weiße Person angelegt. Als schwarze Frau sieht sie eine besondere Chance darin, den Charakter zu verkörpern. "Kleine Mädchen, die so aussehen wie ich, die mich als Anna gesehen haben, fühlen sich mit mir verbunden. Das bedeutet mir sehr viel", sagt Chiara Fuhrmann.

Fuhrmann ist in Osnabrück aufgewachsen

Sie selbst ist in Osnabrück aufgewachsen und ist hier ihre ersten Schritte in Richtung großer Musical-Karriere gegangen. Schon als Kind hat sie den Herbst im Ballett "Vier Jahreszeiten" getanzt - ihr erstes Mal auf der Bühne. Als Möwe, blauer Fisch und Prinzessin dufte sie dann später im Musical "Ariel, die kleine Meerjungfrau" mitspielen. "Meine Lehrerin aus der Orchesterklasse hat mir vorgeschlagen, dass ich dort mitmache."

Singen, schauspielern, tanzen: "Ich habe irgendwann verstanden, dass ich mich nicht entscheiden muss, sondern dass es einen Job gibt, der alles vereint", erinnert sich Chiara Fuhrmann. In ihrer Heimatstadt Osnabrück hatte sie nur einen weiteren Musical-Auftritt - in Footloose im Haus der Jugend - bevor es für sie auf ihrem Karriereweg weiterging. Die Ausbildung an der Joop van den Ende Academy öffnete ihr die Türen für die ganz großen Bühnen.

"& Julia": Adaption des Romeo-und-Julia-Stoffes

Mit Julia übernimmt Chiara Fuhrmann zum ersten Mal eine Titelrolle. Das Stück "& Julia" erzählt die Geschichte von "Romeo und Julia" auf eine neue Art. Julia entscheidet sich gegen den von Shakespeare angedachten Tod aus Liebe. "Ich finde es total schön, dass die Entscheidung bei Julia liegt. Es sind weder Shakespeare noch Romeo, die Julia sagen können, wie sie sich verhalten soll, sondern es liegt bei ihr."

