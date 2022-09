Was trägt der Pastor unterm Talar? Kirchenvideo geht viral Stand: 01.09.2022 16:38 Uhr Vikar Morten Hennebichler von der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Braunschweig zeigt auf Instagram, was Pastoren unter ihrem Talar tragen. Der Clip wurde bereits knapp 130.000 Mal angeklickt.

Mehr als 5.600 Nutzerinnen und Nutzer hätten dafür ein "Like" vergeben, teilte Kirchensprecher Michael Strauß am Donnerstag mit. Damit gehöre der kurze Clip deutschlandweit zu den kirchlichen Videos mit der höchsten Reichweite.

Ein Vikar in Harry-Potter-Pose

In dem sogenannten Reel auf dem Kirchen-Kanal "Evangelische Perspektiven" präsentiert Hennebichler in humorvoller Weise verschiedene Kleidungsstücke unter dem Talar: vom Norwegerpulli über ein Sweatshirt, vom Freizeit- zum Businesshemd, vom T-Shirt bis zu Krawatte und Badeshorts. Das Video gipfelt in einer Szene, die Hennebichler in Harry-Potter-Pose und abschließend seine Socken mit Enten zeigt. Entwickelt und produziert hat das Video das Social Media-Team der Landeskirche.

