Was dann? Ukraine-Krieg und ein Ratgeber für Katastrophen Stand: 02.03.2022 16:20 Uhr Der Krieg in der Ukraine dominiert die Schlagzeilen, die Angst vor einer Eskalation wächst. Was bedeutet das für mich? Ein offizieller Behörden-Ratgeber verspricht Hilfe. Ist das Panikmache? Oder nützlich?

Und wenn doch? Was wäre dann? "Ratgeber für Notfallvorsorge und richtiges Handeln in Notsituationen" heißt das Dokument des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, das Antworten geben soll. Die Broschüre gibt es übrigens schon lange, sie ist nicht erst wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine veröffentlicht worden. Auf 68 Seiten werden Bürger in der Broschüre hier auf verschiedene Szenarien vorbereitet, zum Beispiel Unwetter, Feuer, Hochwasser. Und eben auch für Katastrophenfälle, in denen die Infrastruktur zusammengebrochen ist. Wie viel Wasser brauche ich? (Antwort: Pro Person etwa 14 Liter Flüssigkeit je Woche). Was tun, wenn Heizung und Strom ausfallen? (Warme Kleidung, Kerzen, Taschenlampe, Campingkocher). Wie bleibe ich informiert? (Batteriebetriebenes Rundfunkgerät - auf ausreichend Batterien achten).

Downloads Ratgeber für Notfallvorsorge des BBK Auf 68 Seiten beschreibt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, was in Krisensituationen zu tun ist. Download (7 MB)

Atomare Bedrohung wie zu Zeiten der Sowjetunion

Was vor drei Wochen noch eher wie eine Anleitung für sogenannte Prepper anmutete, die sich in Kursen auf einen angeblich bevorstehenden Weltuntergang vorbereiten, ist auf einmal bedrohlich nahegerückt - spätestens, nachdem der russische Präsident Wladimir Putin offenbar auch Teile der russischen Nuklearstreitkräfte in Alarmbereitschaft versetzen ließ. Eine so direkte atomare Bedrohung gab es für Deutschland zuletzt im Kalten Krieg vor dem Ende der Sowjetunion. Das Undenkbare scheint auf einmal denkbar. Welche Vorbereitung in der aktuellen Situation aber wirklich Sinn machen und was übertrieben erscheinen mag, muss am Ende jeder für sich selbst entscheiden.

