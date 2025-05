Stand: 13.05.2025 12:37 Uhr Fans des VfL Wolfsburg an Bahnhof von Maskierten überfallen

Acht Fans des Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg sind in Gifhorn Opfer eines Raubüberfalls geworden. Sie waren laut Polizei Freitagnacht mit dem Zug auf der Rückreise vom Bundesligaspiel in Wolfsburg. Die 16 bis 32 Jahre alten Männer wurden nach Angaben der Polizei in einer Unterführung am Bahnhof Gifhorn-Süd von zehn maskierten Tätern angegriffen. Mit Gewalt entrissen sie den Fans persönliche Gegenstände und ihre Fanartikel, so die Polizei. Die Täter konnten unerkannt entkommen. Die Polizei leitete Strafverfahren wegen Raubes, gefährlicher Körperverletzung und Landfriedensbruchs ein. Ob es sich um eine gezielte Attacke von Fans eines anderen Fußball-Clubs handeln könnte, wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen.

