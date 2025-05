Stand: 13.05.2025 12:45 Uhr Vermisst: Wer hat den 92-jährigen Ewald Behnemann gesehen?

Die Polizei Rotenburg/Wümme sucht nach dem 92-jährigen Ewald Behnemann. Der Senior verschwand am Montag aus dem Wohn- und Pflegezentrum "Haus am Bahnhof". Zuletzt wurde er der Polizei zufolge am Montagmorgen von Mitarbeitenden der Einrichtung gesehen. Der 92-Jährige sei stark dement und orientierungslos, so ein Polizeisprecher. Eine sofort eingeleitete, groß angelegte Suche mit Hunden sei erfolglos geblieben. Daher sucht die Polizei nun öffentlich nach dem Senior. Er ist circa 1,66 Meter groß und schlank, hat lichtes, graues Haar und trägt eine dunkle Jogginghose, eine blaue Strickjacke sowie abgenutzte Sandalen oder Hausschuhe. Hinweise nimmt die Polizei Rotenburg unter der Telefonnummer (04261) 94 70 entgegen.

