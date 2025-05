Ver.di kündigt Warnstreik an: Hier fahren am Mittwoch keine Busse Stand: 12.05.2025 18:37 Uhr Die Gewerkschaft ver.di hat Busfahrerinnen und Busfahrer zu einem ganztägigen Warnstreik am Mittwoch aufgerufen. Hintergrund ist der Tarifstreit mit dem Arbeitgeberverband Nahverkehr Niedersachsen (AVN).

Im Norden Niedersachsens ist das Busunternehmen KVG Stade von dem Streik betroffen - und damit die Landkreise Lüneburg, Harburg, Stade, Cuxhaven und der Heidekreis. Der gesamte Linienverkehr drohe am Mittwoch auszufallen, auch der Schülerverkehr sei betroffen, teilte das Stader Busunternehmen am Montag mit. Auch die KVG Braunschweig soll bestreikt werden: Der Busverkehr in Braunschweig, Salzgitter, Wolfenbüttel, Helmstedt und Bad Harzburg (Landkreis Goslar) falle aus, so die KVG. Beim Busunternehmen Ahrentschildt werden laut dem Landkreis Osterholz die Angestellten ebenfalls ihre Arbeit niederlegen.

Gewerkschaft fordert mehr Lohn für Busfahrerinnen und -fahrer

Am 22. April hatte ver.di schon einmal zu einem Streik im öffentlichen Nahverkehr aufgerufen. Die Gewerkschaft kritisiert das Angebot der Arbeitgeber als unzureichend und fordert unter anderem, den Lohn an das Niveau des Tarifvertrages Nahverkehr (TV-N) anzuheben, heißt: bis zu 3,30 Euro mehr pro Stunde.

Nächste Verhandlungsrunde Ende Mai

Auch in der dritten Verhandlungsrunde am 5. Mai hat es laut ver.di keine Einigung gegeben. Demnach haben die Arbeitgeber zwar ein verbessertes Angebot vorgelegt - doch das Lohnniveau hätte sich kaum von vorherigen Angeboten unterschieden. Das derzeitige Angebot würde vor allem bewirken, dass die Beschäftigen der Verkehrsbetriebe in Niedersachsen weiter gegenüber anderen Tarifbereichen abgehängt werden, so ver.di-Verhandlungsführer Heiko Groppe. Die nächste Verhandlungsrunde soll am 28. Mai stattfinden.

