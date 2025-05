Stand: 13.05.2025 13:24 Uhr Wolfenbüttel: Mann fährt Radfahrerin an und flüchtet

Ein unbekannter Autofahrer hat in Adersheim (Landkreis Wolfenbüttel) eine Radfahrerin angefahren und verletzt. Anschließend flüchtete er, ohne sich um die Frau zu kümmern, teilte die Polizei mit. Wie erst jetzt bekannt wurde, ereignete sich er Unfall bereits am Donnerstag. Demnach fuhr die 56-jährige Radfahrerin auf einem Radweg an der Kreisstraße zwischen Salzgitter und Wolfenbüttel, als plötzlich ein Auto nach rechts ausscherte und mit der Frau zusammenstieß. Sie stürzte auf den Grünstreifen. Der Autofahrer fuhr einfach weiter. Die Polizei fand den Wagen später in der Nähe. Der Fahrer war verschwunden und die Kennzeichen waren abgeschraubt. Die Polizei stellte den Wagen sicher.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 13.05.2025 | 13:30 Uhr