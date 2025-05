Tornister für bedürftige Kinder: Spendenaktion mit Tatort-Kommissar

Stand: 12.05.2025 13:26 Uhr

Am 13. Mai packen Freiwillige in Osnabrück Schulranzen für Kinder aus einkommensschwachen Familien. An der Aktion beteiligen sich auch Tatort-Kommissar Klaus J. Behrend (Max Ballauf) und Tommy Reichenberger vom VFL Osnabrück.